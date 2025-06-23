Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıfa geçiş sürecinde yapılacak kayıt işlemleri, velilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2025-2026 okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı? MEB ortaokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır?





ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Bu yıl eylül ayında ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Veliler, kayıt sürecini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Kayıt işlemlerinin ise ağustos ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

ORTAOKUL ŞUBE SEÇİMİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca, şube belirleme işlemleri Ağustos ayının son haftasında MEB tarafından kura yoluyla gerçekleştirilecek. Veliler, çocuklarının kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama” ekranından takip edebilecek. Böylece veliler, herhangi bir evrak toplama, kayıt ücreti ödeme ya da zorunlu bağış gibi uygulamalarla uğraşmadan, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.