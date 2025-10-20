VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları ile öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmayı amaçlıyor. Peki, 2025-2026 VGM Yükseköğrenim burs başvuru başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuru şartları neler?

VGM BURS BA ŞVURU LARI BA Ş LADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları, 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Ön lisans ve lisans programlarına yeni başlayan öğrenciler ile ara sınıfta eğitim gören adaylar da bu burs başvurularına katılabilecek.

VGM BURS BAŞVURU SU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru ekranı 21 Ekim 2025 tarihinde aktif olacak. Adaylar, vgm.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak burs müracaatlarını gerçekleştirebilecek.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs yönetmeliğine göre, bazı öğrenciler VGM bursundan yararlanamaz. Kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler (KYK bursu dahil) bu haktan faydalanamaz. Geri ödemeli kredi alan adaylar ise burs başvurusunda bulunabilir. VGM bursu alamayacak öğrenciler şunlardır:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde eden öğrenciler,

b) Yabancı uyruklu öğrenciler,

c) Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler,

g) Önceki eğitim yılında VGM bursundan yararlanan ancak başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.

VGM BURS TUTARLARI NE KADAR?

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL'dir.