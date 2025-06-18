Dört yıllık lisans mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman? ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı?





2025 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimine göre bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih belli oldu. ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ALES/2 sınav yerlerinin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önceye kadar adaylara sunulması bekleniyor.