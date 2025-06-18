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2025 ALES/2 ne zaman? ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı?

2025 ALES/2 ne zaman? ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı?

18.06.2025 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2025 ALES/2 ne zaman? ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı?

ALES/2 sınav giriş yerleri, 2025'in ikinci ALES sınavına kısa bir zaman kala sınava girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman? ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı?

Dört yıllık lisans mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman? ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı?


2025 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimine göre bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih belli oldu. ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ALES/2 sınav yerlerinin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önceye kadar adaylara sunulması bekleniyor.

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