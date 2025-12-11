Akademik kariyer hedefi olan adaylar ALES 3 sınavlarına katılım gösterdi. 23 Kasım'da gerçekleşen sınavın ardından gözler ALES sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Peki, 2025 ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre, 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen 2025-ALES/3 sınavının sonuçları, 12 Aralık Cuma günü açıklanacak.

2025 ALES/3 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli sayılmaktadır. Bu durum, adayların aldıkları puanı yüksek lisans, doktora programı başvurularında ve üniversitelerin ilan ettiği akademik personel kadrolarına başvurularda beş yıl boyunca kullanma hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Adaylar, bu süre zarfında birden fazla sınava girmişlerse, istedikleri ve en yüksek olan puanı kullanma esnekliğine sahiptirler. Ancak, beş yıllık süre dolduktan sonra, ilgili programlara başvuru yapabilmek için yeniden ALES sınavına girerek yeni bir geçerli puan almaları gerekmektedir.