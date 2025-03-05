Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:04

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:04

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre, 2025 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında yapılacak. ALES/1 başvuruları 26 Şubat’ta sona erdi. Peki, 2025 ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

2025 ALES/1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre ALES geç başvuruları, 7 Mart 2025 tarihinde alınacak.

ALES/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 başvuru ücreti, 750 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

Buna göre ALES/1 geç başvuru ücreti 1.125 TL olacak.

2025 ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

ALES/1 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.

Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.