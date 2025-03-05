2025 ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kez düzenleniyor. 2025 yılının ilk ALES sınavı için geri sayım devam ediyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyenlerin katıldığı sınav için başvuru süreci sona erdi. Peki, 2025 ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre, 2025 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında yapılacak. ALES/1 başvuruları 26 Şubat’ta sona erdi. Peki, 2025 ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
2025 ALES/1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre ALES geç başvuruları, 7 Mart 2025 tarihinde alınacak.
ALES/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/1 başvuru ücreti, 750 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.
Buna göre ALES/1 geç başvuru ücreti 1.125 TL olacak.
2025 ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
ALES/1 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.
Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
- O şartı sağlayanların aylıkları artacak!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 163 bıçak darbesiyle öldürdü, 'gülerek' savunma yaptı
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!