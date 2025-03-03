Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:10

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:10

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilecek LGS sınavının tarihini resmi olarak açıkladı. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı süresi ne kadar, kaç dakika? İşte, ayrıntılar...

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025’te yapılacağı bildirildi.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 LGS başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçen yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleşen Merkezi Sınav için başvurular 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da LGS başvurularının mart ayında başlaması bekleniyor.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

Başvuru Belgeleri:

- Bir adet vesikalık fotoğraf

- Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

- Onaylı denklik belgesi

- EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

LGS sınavının birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Bu oturumun süresi 75 dakika olarak belirlendi.