Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:21

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:21

KPSS puanı ile başvuru yapılan 32. Dönem POMEM kapsamında 2025 yılında kadın ve erkek toplam 12 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Sınavlara toplam 84 bin 807 aday katılım sağladı ve şimdi gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? Peki, 32. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi tarafından düzenlenen 32. Dönem POMEM sınavları, 20 Ocak 2025 tarihinde yapılan duyurunun ardından gerçekleştirildi. Mart ayına girilmesiyle birlikte, POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki dönemlere bakıldığında, sonuçların Mart ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

POMEM KAÇ ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından toplam 12.000 öğrenci alınacak:

Lisans mezunları için:

8.160 erkek

1.440 kadın

Önlisans mezunları için:

2.040 erkek

360 kadın

MÜLAKATLAR NASIL YAPILACAK?

Fiziksel yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından sözlü mülakata alınacak. Adaylara, üzerinde soru yazılı bir kart çektirilerek konu hakkında düşünme ve sunum yapma süresi tanınacak. Ayrıca, komisyon tarafından ek sorular yöneltilebilecek.

Değerlendirme Kriterleri:

Konu hakkında bilgi düzeyi

Kendisinden istenileni kavrama

Özgüveni

İfade etme yeteneği

Beden dilini kullanma becerisi

Her kriter 20 puan üzerinden değerlendirilerek, toplam 100 puan üzerinden not verilecek.

Başarılı sayılmak için adayın en az 70 puan alması gerekmektedir.