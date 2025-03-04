32. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
32. Dönem POMEM polis alımı süreci devam ediyor. Ön başvurular 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlanmış olup, adayların sınav tarihleri 20 Ocak 2025'te duyuruldu. Peki, 32. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS puanı ile başvuru yapılan 32. Dönem POMEM kapsamında 2025 yılında kadın ve erkek toplam 12 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Sınavlara toplam 84 bin 807 aday katılım sağladı ve şimdi gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? Peki, 32. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Polis Akademisi tarafından düzenlenen 32. Dönem POMEM sınavları, 20 Ocak 2025 tarihinde yapılan duyurunun ardından gerçekleştirildi. Mart ayına girilmesiyle birlikte, POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki dönemlere bakıldığında, sonuçların Mart ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
POMEM KAÇ ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından toplam 12.000 öğrenci alınacak:
Lisans mezunları için:
8.160 erkek
1.440 kadın
Önlisans mezunları için:
2.040 erkek
360 kadın
MÜLAKATLAR NASIL YAPILACAK?
Fiziksel yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından sözlü mülakata alınacak. Adaylara, üzerinde soru yazılı bir kart çektirilerek konu hakkında düşünme ve sunum yapma süresi tanınacak. Ayrıca, komisyon tarafından ek sorular yöneltilebilecek.
Değerlendirme Kriterleri:
Konu hakkında bilgi düzeyi
Kendisinden istenileni kavrama
Özgüveni
İfade etme yeteneği
Beden dilini kullanma becerisi
Her kriter 20 puan üzerinden değerlendirilerek, toplam 100 puan üzerinden not verilecek.
Başarılı sayılmak için adayın en az 70 puan alması gerekmektedir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme
- Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
- Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
- O şartı sağlayanların aylıkları artacak!