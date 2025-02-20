Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:21

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:21

Apple, yeni bir modelini daha duyurdu: iPhone 16e teknoloji dünyasına katılmaya hazırlanıyor. Peki, iPhone 16e ne zaman satışa çıkacak? iPhone 16e fiyatı ve özellikleri nedir?

IPHONE 16E NE ZAMAN SARTIŞA ÇIKACAK?

iPhone 16e, ön sipariş tarihi 21 Şubat 16.00 olarak belirlendi. Satış tarihi ise 28 Şubat olacak.

IPHONE 16e FİYATI NEDİR?

iPhone 16e 128 GB 47.999 TL

iPhone 16e 256 GB 52.999 TL

iPhone 16e 512 GB 62.999 TL

IPHONE 16E ÖZELLİKLERİ NEDİR?

- iPhone 16e’nin ön yüzeyi, tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan ve hayatın zorlu şartlarına dayanabilen Ceramic Shield ile korunuyor. Ayrıca iPhone 16e sıçramalara, suya ve toza dayanıklı.

- iPhone 16e, hem diğer Apple aygıtlarını hem de pek çok aksesuarı bağlamak ve şarj etmek için kullanılabilen USB-C bağlantı noktasına sahip.

- iPhone 16 ile aynı kontrast oranına sahip, kenarlara kadar uzanan kusursuz OLED ekrana sahip.

- iPhone 16e süper uzun pil ömrü sayesinde iPhone 11’den 6 saate kadar ve iPhone SE’den 12 saate kadar daha uzun şarj ömrüne sahip. Bu boyuttaki bir iPhone’daki en iyi pil ömrüne sahip. Apple tasarımı ilk modem olan C1’e de ev sahipliği yapan Apple çip ile iOS’in olağanüstü güç verimliliği sayesinde iPhone 16e, 26 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor.

- Yeniden tasarlanan 48 MP Fusion kamera ile önceki iPhone modellerinden 4 kata kadar daha yüksek çözünürlüğe sahip 48 MP sensör6 hem ışığın hem de ayrıntıların dengelendiği süper yüksek çözünürlüklü büyüleyici görüntüler yakalamanızı sağlıyor. Entegre 2 kat telefoto ile optik kalitede zoom yapabiliyorsunuz. Ayrıca yüksek ses kalitesiyle, Dolby Vision formatında inanılmaz 4K videolar çekebiliyorsunuz.

- iPhone 16e Wi-Fi, hızlı bağlantı özelliği7 ve eSIM8 ile sunuluyor. Bu sayede aramalarınız net, bağlantılarınız süper hızlı ve dijital olarak bir hücresel bağlantı tarifesi eklemek veya etkinleştirmek hem kolay hem de güvenli. Üstelik Trafik Kazası Algılama9 gibi özellikler sayesinde iPhone 16e en çok ihtiyaç duyduğunuzda acil yardım alabilmenizi sağlıyor.

- iPhone 16e’nin son nesil çipi sayesinde fotoğraflar arasında gezinmekten film izlemeye kadar her işlem hızlı ve sorunsuz gerçekleşiyor. Apple Intelligence için tasarlanan iPhone 16e’deki 4 çekirdekli GPU ile en zorlu mobil oyunlar bile rahatça oynanıyor ve ışık hızında grafiklerle karşınıza geliyor.

iPhone’da bir şeyi nasıl yapacağınızı, mesela bir mesajı daha sonra göndermek için nasıl planlayacağınızı bilmiyor musunuz? Aygıtların özellikleriyle ilgili kapsamlı bilgisi sayesinde Siri, size anında adım adım yönergeler sunabiliyor.

- Daha zengin dil anlayışı ve gelişmiş ses özellikleri, Siri ile iletişimi daha da doğal hale getiriyor. Örneğin bir şey söylerken takılırsanız Siri neyi kastettiğinizi yine de anlayabiliyor.

- Siri, size her zamankinden daha da çok yardımcı olabiliyor. Kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza dair farkındalığı sayesinde Siri, tamamen sizin ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunuyor. Uçuş rezervasyonu yaparken pasaport numaranıza mı ihtiyacınız var? Siri, gizliliğinizden ödün vermeden aradığınız şeyi bulmanıza yardım edebiliyor.

- iPhone 16e uzay endüstrisi standartlarında alüminyumdan üretilen sağlam kasasıyla iPhone 16e, hayatın iniş çıkışlarına uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlandı.