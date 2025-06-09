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2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

9.06.2025 17:21:00
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Haber Merkezi
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2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına az bir zaman kala, adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına sayılı günler kala öğrencilerin sınav hazırlıkları hız kazanmış durumda. Sınavlara katılacak adaylar bir yandan konu tekrarlarını sürdürürken, diğer yandan sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?


AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

2. Oturum: Aynı gün, yani 19 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü, saat 10.00’da başlayacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sisteme giriş yaparak, fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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