Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait Açık Öğretim Liseleri ek sınav duyurusunu yayımladı. Peki, 2025 AÖL ek sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL ek sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi ek sınava kimler girebilir?

2025 A ÖL EK SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL ek sınavları, 23-31 tarihleri arasında öğrencinin ders sayısına göre tek veya iki oturum halinde yapılacak. Dokuz ve altı ders için tek oturum, dokuzdan fazla ders için ise iki oturum düzenlenecek ve her dersten 10 soru sorulacak.

AÖL EK SINAV KAYDI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi ek sınav kayıtları 11-18 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sınav randevuları ise 19-21 Ağustos tarihlerinde, öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden oluşturabilecek.

AÖL EK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-2025 4. dönem ek sınav yerleri 22 Ağustos'ta aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.