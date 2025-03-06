Yayınlanma: 06.03.2025 - 09:17

Güncelleme: 06.03.2025 - 09:17

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025 bahar dönemi için kayıt yenileme sürecine yoğun ilgi nedeniyle ek süre tanıdı. 10 Şubat'ta başlayan kayıt yenileme işlemlerinin, daha önce 21 Şubat'ta sona ermesi planlanıyordu. Ancak öğrencilerin artan talepleri üzerine bu süre uzatıldı. Peki, 2025 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme uzatıldı mı? Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemi 17 Şubat'ta başladı ve 9 Mart saat 23.59'dan sonra son bulacak.

1. sınıfların ATA AÖF kayıt yenilemeleri materyal ücretinin ödenmesinin ardından fakülte tarafından gerçekleştirilecek. Öte yandan ara sınıflar, kayıt yenileme ücretini ödemeleri akabinde ders kayıtlarını online olarak Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlayabiliyor.

Bahar dönemi kayıt yenileme ücretleri Halkbank, Vakıfbank ya da Ziraat Bankası'ndan kabul ediliyor.

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM 2025

Bahar Dönemi

Vize sınavı: 5-6 Nisan

Final sınavı: 31 Mayıs-1 Haziran

Bütünleme sınavı: 5-6 Temmuz

Mezuniyet üç ders sınavı: 10 Ağustos günü saat 09:30