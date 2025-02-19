2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir?

2024-2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Peki, 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir?

2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:19

BİLSEM’de ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı ön değerlendirme sürecinde sonuçlar için geri sayım başladı. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulamalarının sonuçları, belirlenen takvim doğrultusunda aynı anda açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan adaylar duyurulacak. Peki, 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. 

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.


Etiketler: #sınav #BİLSEM #bilsem sonuçları

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