2025 DGS başvuruları ne zaman? 2025 DGS sınavına nasıl başvurulur?

2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine çevirmek isteyen adaylar, DGS sınav başvuru sürecini araştırıyor. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman? 2025 DGS sınavına nsaıl başvurulur?

2025 DGS başvuruları ne zaman? 2025 DGS sınavına nasıl başvurulur?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:37

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman? 2025 DGS sınavına nsaıl başvurulur?

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 DGS başvuruları 21 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde alınacak. Sınav, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve toplam 135 dakika sürecek.

DGS SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.


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