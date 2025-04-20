Yayınlanma: 20.04.2025 - 21:32

Güncelleme: 20.04.2025 - 21:32

Bahar dizisi 43. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar’ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder. O sırada kalp krizi geçiren Timur’un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir. Tüm bu yaşananların üstüne kalbi kırık Evren'in aldığı şok kararla derinden etkilenen Bahar, kendini işine adar. Hastanede de durum Bahar'ın hayatı kadar karışıktır. Rengin’in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirirken Bahar ve Çağla, Tuğra'nın gerçek yüzünü Rengin'e göstermek için seferber olur ancak üç kadın hiç beklenmedik olayların ortasında kalırlar.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 43. bölümü 22 Nisan Salı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.