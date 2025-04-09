Yayınlanma: 09.04.2025 - 20:02

Güncelleme: 09.04.2025 - 20:02

2025 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından, DGS sınavına girecek adaylar sınav tarihini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvurusu nasıl yapılır? 2025 DGS ne zaman?

2025 DGS BAŞVURU NE ZAMAN?

DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak. Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

2025 DGS OTURUMU NE ZAMAN?

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.