Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 25.04.2025 - 22:07

Güncelleme: 25.04.2025 - 22:07

TRT ekranlarında yayımlanmaya başlayan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümünde neler olacağı ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar İstanbul’un 11. bölümü 25 Nisan Cuma günü TRT ekranlarında yayımlanacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ali, F-16 projesine dair karanlık sırların tek canlı tanığı olan mühendis Muzaffer Tekin’i yakalamayı başarmıştır. Onu adalete teslim etmeye hazırlanırken ağabeyi Emin’in kaçırıldığını öğrenmesi her şeyi değiştirir. Ali ve arkadaşları hem Emin’i kurtarmak hem de büyük planları boşa çıkarmak için sessizce harekete geçer ancak Ogün de kendini kurtarmak için Emin’i pazarlık konusu yapar. Bu durum işleri daha da karıştırır. Muzaffer Tekin’i yakalamak için elinde çok imkân olmadığını fark eden Mithat, Çetin’i devreye sokar ama Çetin’in önüne ansızın gelen bir belge, denklemi değiştirir. Bu belge hayat mı kurtaracak yoksa dengeleri yeniden mi kuracaktır? Ali tüm bu mücadelenin arasında arkadaşlarıyla yeni kurdukları derneğin hazırlığı içindedir. Bosna’nın simge ismi Aliya İzzetbegoviç’in Türkiye’ye geleceği haberi onu derneklerinde ağırlamak isteyen Ali ve arkadaşlarını hazırlıkları hızlandırmaya iter. Alilerin dışında İzzetbegoviç için hazırlık yapan iki isim daha vardır: Külhan ve Mithat. Onların planı Türkiye siyasetini değiştirmeye yöneliktir. Seher ise Ali’den geldiğini sandığı mektup nedeniyle Ali ile arasına mesafe koymak ister. Ali aralarındaki uzaklığı annesi Serpil’in sözlerine bağlarken, asıl kopuşun başka bir yerden beslendiğinden habersizdir. Mektup ve Serpil’in sözleri Ali ile Seher’i ayırmaya yetecek midir yoksa kaderin onları yeniden bir araya getirecek başka planları mı vardır?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti... Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Cihangir Ceyhan - Ali

Alina Boz - Seher

Hüseyin Avni Danyal - Çetin

Murat Daltaban - Kenan

Deniz Celiloğlu - Emin

Kaan Taşaner - Gökhan