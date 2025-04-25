Yayınlanma: 25.04.2025 - 21:03

Güncelleme: 25.04.2025 - 21:03

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 98. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 25 Nisan Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Pembe’nin ölümü sonrası tüm aile yastadır. Herkes acılar içindedir ancak Mustafa’nın anne ölümünü kaldıracak gücü yoktur. Agresif ve saldırgan bir kişiliğe dönüşür. Evdeki herkese kötü davranmaya, ölümden onların suçlu olduğunu söylemeye başlar. Kimse ne yapacağını bilemezken onu alttan almaya çalışırlar. Abdullah’ın hastanedeki tedavisi sürmektedir. Işıl dayanamayıp onu ziyaret ettiği sırada Nursema ile karşılaşır ve aralarında büyük tartışma çıkar. Bir iki hafta sonra hastaneden çıkan Abdullah hemen işinin başına döner. Bu arada küçük kızını ve Meri’yi eve döndürür. Meri’nin eve dönmesine en fazla sevinen Mustafa olur. Dertleşebileceği kişi yanındadır. Ancak ondaki değişimi gören Meri elinden geldiğince uzak durmaya çalışacaktır. Bunun hiç de kolay olmadığını anladığında ise iş işten geçmiş olacaktır.