DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan önemli bir sınav olma özelliği taşıyor. 2025 yılı DGS oturumu 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından şimdi en çok merak edilen konu, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak.

DGS 2025 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.