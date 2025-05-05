2025 DUS sonuçları açıklandı mı? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2025 DUS sonuçları açıklandı mı? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DUS sonuçları açıklandı mı? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:00

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçları için adayların araştırmaları başladı. Sınavlara katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamayı merakla bekliyor. Peki, 2025 DUS sonuçları açıklandı mı? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 DUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Yurt Dışı Diş Hekimliği Diploma Denkliği için uygulanan Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçlarının, 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. 

2025 DUS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2025 DUS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.


Etiketler: #2025-DUS #Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı #Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

İlgili Haberler

Buzağı desteği başvuruları için son gün ne zaman? Buzağı desteği başvuru şartları neler?

Buzağı desteği başvuruları için son gün ne zaman? Buzağı desteği başvuru şartları neler?
Sanayiciye e-ithalat darbesi Meclis gündeminde: ‘Ne zaman önlem alınacak?’

Sanayiciye e-ithalat darbesi Meclis gündeminde: ‘Ne zaman önlem alınacak?’
Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler