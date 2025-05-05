2025 DUS sonuçları açıklandı mı? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 17:00

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçları için adayların araştırmaları başladı. Sınavlara katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamayı merakla bekliyor. Peki, 2025 DUS sonuçları açıklandı mı? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 DUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Yurt Dışı Diş Hekimliği Diploma Denkliği için uygulanan Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçlarının, 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.

2025 DUS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2025 DUS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.