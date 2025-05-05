Yayınlanma: 05.05.2025 - 11:53

Güncelleme: 05.05.2025 - 11:53

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değişikliği takvimini duyurdu; başvuru tarihleri netlik kazandı. Peki, öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görev yeri değişikliğine ilişkin başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru sürecini tamamlayan öğretmenlerin atama ve sıralamaları 13 Mayıs 2025 tarihinde oluşturulacak. Adaylar, tercih döneminde en fazla 40 eğitim kurumu seçebilecek.

ÖĞRETMENLERİN İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İller arası yer değiştirme başvurları 21-28 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Atamalar 30 Mayıs'ta yapılacak.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran'da olacak.