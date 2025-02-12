2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemlerinin tamamlanması ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
16 Ocak'ta ÖSYM tarafından başlatılan tercih işlemleri 27 Ocak'ta son bulmuş ve EKPSS'ye giren adaylar merakla tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Başvurularını tamamlayan adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
2025 EKPSS TERİCH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı. 1830 engelli bireyin kamuya alımının yapılacağı duyuruldu. Geçen yıl şubat ayında açıklanan EKPSS tercih sonuçları, 12 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlandı.
2025 EKPSS TERİCH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Şubat 2025 tarihinde saat 10.54'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Etiketler: #EKPSS #2025 EKPSS #Tercih sonuçları
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