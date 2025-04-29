Yayınlanma: 29.04.2025 - 14:47

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:47

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 Pazar günü başarıyla gerçekleştirildi. Peki, 2025 HMGS sonuçları açıklandı mı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 HMGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Yapılan resmi duyuruya göre, sınav sonuçları 22 Mayıs 2025 Perşembe günü erişime açılacak.

HMGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile birlikte https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecekler. Sonuç belgelerinde adayların puanları, doğru ve yanlış sayıları ile birlikte 'başarılı' veya 'başarısız' ifadeleri de yer alacak.