2025 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuç tarihi belli oldu mu?
27 Nisan 2025 tarihinde MEB tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavının tamamlanmasının ardından, gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, 2025 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuç tarihi belli oldu mu?
Bursluluk sınavı sonuç duyurusuna yönelik bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte bursluluk sınavı sonuç tarihi de belli oldu.Peki, 2025 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuç tarihi belli oldu mu?
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde adayların erişimine sunulacak.
İOKBS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
Etiketler: #İOKBS #MEB #Bursluluk sınavı
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