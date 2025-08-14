2025 LGS 2. nakil başvurularının 12 Ağustos’ta sona ermesiyle, binlerce öğrenci heyecanla 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı günü beklemeye başladı. Peki, 2025 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? MEB LGS 2.nakil sonuçları nasıl sorgulanır?



2025 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8 Ağustos’ta açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları da bugün erişime açıldı. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece yerleştirme süreci 22 Ağustos’ta tamamlanmış olacak.



MEB LGS 2.NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi aracılığıyla sonuçlarını görüntüleyebilecek.