2025 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının ne zaman olacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2025 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 18:47

Liseye geçecek öğrencilerin en fazla araştırdığı konulardan biri LGS sınavının ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, 2025 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2025 LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bu sene 15 Haziran günü uygulanacak. Sınavın birinci oturumu 09:30'da başlayacak ve ikinci oturum da 11:30'da yapılacak. 50 soruluk ilk oturum 75 dakika, 40 sorudan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Öğrencilerin sınava girecekleri okul, sınıf ve sıra detaylarının bulunduğu sınav giriş belgeleri ise 4 Haziran'da erişime açılacak. Belgeleri okul müdürlükleri teslim alacak ve öğrencilere verecek.


Etiketler: #Sınav Giriş Belgesi #LGS sınavı #lgs

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