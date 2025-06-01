2025 LGS sınavı ne zaman? LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 LGS sınav tarihi, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava hazırlanan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman? LGS sınavı ne zaman açıklanacak?





2025 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Bu sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

LGS SONUÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.