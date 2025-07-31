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2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil başvuru tarihleri ne zaman?

2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil başvuru tarihleri ne zaman?

31.07.2025 10:59:00
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Haber Merkezi
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2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil başvuru tarihleri ne zaman?

24 Temmuz'da LGS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, tercihlerini yapan adaylar MEB'in yapacağı sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil başvuru tarihleri ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının 2025 yılında açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı?  LGS 1. nakil başvuru tarihleri ne zaman?

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2025 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.

LGS 1. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

LGS puanına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan fakat bir liseye yerleşemeyen adaylar, 1. nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak. 

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