Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:55

Güncelleme: 11.04.2025 - 09:55

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının ne zaman olacağı sosyal medyada milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınavı başvuru süreci başladı mı? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2025 LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bu sene 15 Haziran günü uygulanacak. Sınavın birinci oturumu 09:30'da başlayacak ve ikinci oturum da 11:30'da yapılacak. 50 soruluk ilk oturum 75 dakika, 40 sorudan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Öğrencilerin sınava girecekleri okul, sınıf ve sıra detaylarının bulunduğu sınav giriş belgeleri ise 4 Haziran'da erişime açılacak. Belgeleri okul müdürlükleri teslim alacak ve öğrencilere verecek.