Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi ayda kutlanır? Anneler Günü'nün tarihçesi...
Annelerin en özel günlerinden biri olan anneler günü ayın kaçında kutlanacak? sorusu birçok yurttaş tarafından merak ediliyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi ayda kutlanır? Anneler Günü'nün tarihçesi...
Anneler Günü annelere olan sevgi ve minnettarlığın ifade edilmesini sağlar. Anneler Günü'nün tarihçesi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi ayda kutlanır? Anneler Günü'nün tarihçesi...
2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl yani 2025 yılında Mayıs ayının ikinci pazar günü 11 Mayıs ayına denk geliyor. Yani 2025 Anneler Günü 11 Mayıs'ta kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.
Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.
Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
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