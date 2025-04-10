Yayınlanma: 10.04.2025 - 20:43

Güncelleme: 10.04.2025 - 20:43

Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla başlayan süreç devam ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ TERCİHLERİNDE PUAN TÜRLERİ

Tercih aşamasında dikkat edilecek Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları puan türleri şöyle:

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),

- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),

- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretlen adaylar müzik yetenek sınavına girer) tercihi yapılabilecek.