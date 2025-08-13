Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi’ne yapılacak öğretmen alımlarıyla ilgili detaylar merak edilirken, Akademi Giriş Sınavı’nı geçen öğretmen adayları 14 ay sürecek teorik ve uygulamalı eğitimlere tabi tutulacak. Peki, 2025 MEB 10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı?



2025 MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk öğretmen alımını Mayıs ayında gerçekleştirerek 15 bin öğretmen ataması yaptı. Toplam kontenjanın 25 bin olduğu ve kalan 10 bin atamanın Akademi aracılığıyla yapılacağı belirtilmişti. KPSS puanıyla yapılan öğretmen atamaları 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında tamamlanırken, Akademiye yapılacak 10 bin öğretmen ataması için henüz kesin bir takvim açıklanmadı. Sınav sonuçlarının 13 Ağustos’ta duyurulmasının ardından, takvimin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.



10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?



Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi’ne yapılacak öğretmen atamaları için henüz takvim açıklanmadığından, branş dağılımları da paylaşılmadı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan atamalarda en yüksek kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine verilmişti. Onu, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi ile okul öncesi branşları takip etmişti. Kılavuzun yayımlanmasının ardından, öğretmen atama kontenjanları netleşecek.