Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:10

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:10

Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Peki, 2025 MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN TAKVİM AÇIKLANDI

Millİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması için yürütülecek takvimi açıkladı.

"Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Bu kapsamda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

Buna göre, adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak.

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ön başvurular “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacak.

Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup adayların belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak gibi başvuruya ilişkin nedenlerle il millî eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunacak.

Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında aynı alanda tercih yapılacak.