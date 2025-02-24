Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Şubat 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 24 Şubat 2025 Türkiye'deki depremler.
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Şubat'ta meydana gelen depremler...
24 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:12:42 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
05:48:49 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
05:39:44 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
05:23:55 -.- 1.7 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:19:11 -.- 1.6 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:53:49 -.- 2.2 -.- DEMRE (ANTALYA)
03:43:09 -.- 1.7 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:41:30 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI
03:22:03 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
03:09:08 -.- 3.2 3.1 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:11:13 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
02:07:46 -.- 1.6 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
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