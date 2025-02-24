İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bu senenin tatil takvimi duyurdu. 9 Eylül'de okullar açıldıktan sonra ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında uygulandı. 17 Ocak 2025 Cuma günü ise ilk dönem karneleri verilmesiyle birlikte 20 Ocak'ta sömestr başladı. Peki, ikinci ara tatil tarihi belli oldu mu? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:36

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi ve öğrenciler sömestr tatiline girdi. Tatilin ardından okullar yeniden açıldı ve milyonlarca öğrenci ikinci dönem için ders başı yaptı. Peki, ikinci ara tatil tarihi belli oldu mu? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

3 Şubat'ta başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.


Etiketler: #ara tatil #ilkokul #milli eğitim bakanlığı

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