Yayınlanma: 28.04.2025 - 19:56

Güncelleme: 28.04.2025 - 19:56

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına dayalı olarak 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama takvimi ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Peki, 2025 MEB 1381 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

2025 MEB 1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 30 Nisan Çarşamba günü engelli öğretmen atamalarının yapılacağını duyurdu.

Atamalar, Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve EKPSS puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bilgisayar ortamında yapılan engelli öğretmen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sonuçlarını öğrenebilecektir. Atamalar 30 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklardır.