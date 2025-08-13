Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Peki, 2025 MEB-AGS açıklandı mı? 2025 AGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...
2025 AGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Temmuz 2025’te uygulanan Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ile birlikte 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme süreci tamamlandı.
2025 AGS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.