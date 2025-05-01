Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:30

Güncelleme: 01.05.2025 - 10:30

Akademik kariyer hedefine devam eden öğrenciler ALES sonuçları sorgulaması yapıyor. ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, yılın ilk ALES oturumu 13 Nisan'da gerçekleşti. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ALES/1 sonuçları açıklandı mı?

ALES/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

2025 ÖSYM sınav takvimine göre ALES/ 1 2025 sonuçları, 2 Mayıs'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.