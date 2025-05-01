Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? Borsa ne zaman açılacak?
Yatırımcıların işlem planlarını yaparken en çok dikkat ettiği konulardan biri de Borsa İstanbul’un (BIST) resmi çalışma günleri ve tatil takvimi oluyor. Peki, Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? Borsa ne zaman açılacak?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Borsa İstanbul’un işlem saatleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? Borsa ne zaman açılacak?
1 MAYIS'TA BORSA KAPALI MI?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul’da seanslar kapalı olacak. Bu nedenle hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer menkul kıymet piyasalarında bugün alım satım yapılmayacak.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Yatırım işlemleri, borsanın yeniden açılacağı ilk iş gününde devam edecek. Öte yandan, dijital platformlar üzerinden verilen emirler sisteme alınsa da, seans açılmadan işleme konulmayacak.
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