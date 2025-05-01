Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? Borsa ne zaman açılacak?

Yatırımcıların işlem planlarını yaparken en çok dikkat ettiği konulardan biri de Borsa İstanbul’un (BIST) resmi çalışma günleri ve tatil takvimi oluyor. Peki, Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? Borsa ne zaman açılacak?

Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? Borsa ne zaman açılacak?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:44

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Borsa İstanbul’un işlem saatleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.  Peki, Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? Borsa ne zaman açılacak?

1 MAYIS'TA BORSA KAPALI MI?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul’da seanslar kapalı olacak. Bu nedenle hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer menkul kıymet piyasalarında bugün alım satım yapılmayacak.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Yatırım işlemleri, borsanın yeniden açılacağı ilk iş gününde devam edecek. Öte yandan, dijital platformlar üzerinden verilen emirler sisteme alınsa da, seans açılmadan işleme konulmayacak.


Etiketler: #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü #Borsa İstanbul #1 Mayıs

İlgili Haberler

İSKİ açıkladı: 1 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 1 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
En güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları... 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları

En güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları... 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler