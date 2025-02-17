Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:25

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:25

2025 Millİ Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için geri sayım devam ederken, adaylar kılavuzdaki detayları incelemeye başladı. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025'te yapılacak, sonuçlar ise 18 Mart 2025'te açıklanacak.

2025 MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA?

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025’te gerçekleştirilecek. Adaylara, ortaöğretim seviyesinde hazırlanan ve beş seçenekli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav, toplam 165 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.