2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar arasında merak konusu oldu. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır?
2025 MSÜ sınavı sonuçları sosyal medyada araştırma konusu haline geldi. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır?
2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu. Açıklamaya göre; 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.
MSÜ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
Etiketler: #msü #sınav sonuçları #sınav
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