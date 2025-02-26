Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:08

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:08

Havaya ve suya cemrelerin düşmesiyle birlikte 21 Mart'ta başlayacak baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre tarihleri ve özellikle de ikinci cemre tarihi merak edilip araştırılıyor. Peki, Üçüncü cemre ne zaman düşecek? 3. Cemre düşmesi ne zaman? İşte, ayrıntılar...

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN TOPRAĞA DÜŞECEK?

Üçüncü ve son cemre, 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşerek baharın gelişini müjdeleyecek.

CEMRELER HANGİ TARİHLERDE DÜŞER?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.