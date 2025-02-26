AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt yenileme işlemleri hakkında öğrenciler tarafından çeşitli sorular sorulmaya başlandı. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman?

AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:17

AÖF Güz Dönemi sınavlarının ardından 10 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayan AÖF kayıt yenileme işlemlerinin son tarihi, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman? İşte, ayrıntılar...

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat'ta başlamış olup, 27 Şubat tarihinde saat 22:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresine e-Devlet veya AÖF hesabı ile giriş yaparak ders seçimlerini gerçekleştirebilirler. Ders seçimi sonrasında ise öğretim materyal ücretinin Ziraat Bankası ATM'lerinden, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025


Etiketler: #AÖF #aöf kayıt yenileme #Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

İlgili Haberler

Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir?
ALES başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?

ALES başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler