Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:17

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:17

AÖF Güz Dönemi sınavlarının ardından 10 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayan AÖF kayıt yenileme işlemlerinin son tarihi, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman? İşte, ayrıntılar...

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat'ta başlamış olup, 27 Şubat tarihinde saat 22:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresine e-Devlet veya AÖF hesabı ile giriş yaparak ders seçimlerini gerçekleştirebilirler. Ders seçimi sonrasında ise öğretim materyal ücretinin Ziraat Bankası ATM'lerinden, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025