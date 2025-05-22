Milli Savunma Bakanlığı'na ait Personel Temin adresi üzerinden yapılacak olan MSÜ tercih sonuçları duyurusuyla birlikte, adaylar 2025 yılı tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nereden öğrenilecek?
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçları için gözler artık Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'na çevrildi. Geçmiş yıllardaki açıklanma tarihlerine bakıldığında, tercih sonuçlarının sınavdan yaklaşık 1-1,5 ay sonra ilan edildiği görülüyor.
MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında, adayın çağrıldığı ikinci seçim aşaması bilgileri ve randevu tarihleri yer alacak.