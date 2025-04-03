Yayınlanma: 03.04.2025 - 14:15

Güncelleme: 03.04.2025 - 14:15

2025 MSÜ sınavı başarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 81 ilde ve 133 sınav merkezinde yapılan sınav, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirildi. Sınavda toplam 670 bin 718 aday başvuru yaparken, 89 bin 228 görevli sınav sürecinde yer aldı. Peki, 2025 MSÜ tercihleri bitti mi? MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 MSÜ TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi tercih süreci 24 Mart'ta başladı ve 18 Nisan'da sona erecek. Adaylar, tercihler için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.

2025 MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Belirlenen tarihler içerisinde tercih yapmayan adaylar, kesinlikle 2’nci seçim aşamalarına katılma hakkı elde edemeyeceklerdir.