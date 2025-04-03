Okullar ne zaman açılıyor? Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

2024-2025 Eğitim yılının ikinci ara tatili devam ediyor. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılıyor? Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:33

Milli Eğitim Bakanlığı yılın ikinci ara tatil başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2. Dönem ara tatili 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar açılacak.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.


Etiketler: #ara tatil #okullar ne zaman açılıyor? #okul

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