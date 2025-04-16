2025 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 25 bin öğretmen ataması kontenjanları...

Yayınlanma: 16.04.2025 - 12:30

Güncelleme: 16.04.2025 - 12:30

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı için kontenjan açılacak. Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, 2025 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 25 bin öğretmen ataması ne zaman?

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 25 bin öğretmen atama takvimi ve diğer detaylarla ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLAR VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı, MEB tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte netleşecek.

Adaylar, hangi alanda kaç kişilik kadro ayrıldığını bu kılavuz üzerinden öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmesi halinde ayrıntılar haberimizde yer alacaktır.