Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 10:00

Üniversite sınavı için başvurularını tamamlayamayan adaylar YKS geç başvuru tarihlerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 2025 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Peki, 2025 ÖSYM YKS geç başvurusu ne zaman? YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

2025 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YKS geç başvuruları, 11-13 Mart 2025 tarihlerinde alınacak.

2025 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti, her sınav için 450 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

Buna göre YKS geç başvuru ücreti 675 TL olacak.

YKS NE ZAMAN? TYT - AYT - YDT 2025 TARİHLERİ

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.