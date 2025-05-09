Yayınlanma: 09.05.2025 - 14:29

Güncelleme: 09.05.2025 - 14:29

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 oturum şeklinde düzenlenecek olan üniversite sınavları 2 gün boyunca yapılacak. Peki, 2025 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? YKS sınav yerleri açıklandı mı?

2025 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor. Buna göre; 2025 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

2025 ÜNİVERSİTE SINAV TAKVİMİ

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.