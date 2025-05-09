2025 Turkcell Süper Kupa ne zaman? Süper Kupa formatı değişti mi, nasıl?

2025'te oynanacak olan Süper Kupa mücadeleleri için sosyal medyada araştırmalar devam ediyor. Peki, 2025 Turkcell Süper Kupa ne zaman? Süper Kupa formatı değişti mi, nasıl?

2025 Turkcell Süper Kupa ne zaman? Süper Kupa formatı değişti mi, nasıl?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:51

Süper Kupa müsabakaları için ZTK final maçı bekleniyor. Öte yandan TFF Süper Kupa'nın statüsünü de açıkladı. Yeni formatla beraber Turkcell Süper Kupa'da artık dört takım yer alacak. Peki, 2025 Turkcell Süper Kupa ne zaman? Süper Kupa formatı değişti mi, nasıl?

2025 SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Bu sezon Süper Kupa maçları 2026 yılı Ocak ayında oynanacak. Yeni formatla düzenlenecek müsabakaların yeri ve saati gibi ayrıntılar ilerleyen tarihlerde TFF tarafından duyurulacak.

SÜPER KUPA YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

TFF'den gelen açıklamaya göre, maçlar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek. Yarı final maçında Lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de Lig ikincisi karşı karşıya gelecek. İKi mücadelede kazanan takımlar final maçına çıkacak.

Fakat bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'i ilk iki sırada bitirmeyi garantilemesi, ZTK finalisti olması sebebiyle Lig'i üçüncü tamamlayan takım Süper Kupa müsabakalarına katılacak son ekip olacak.

Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Kupa'ya katılmayı garantilemiş üç takım olacak. Son takım da, Süper Lig'i 3. bitiren takım olacak.


Etiketler: #Turkcell Süper Kupa #Süper Kupa #ne zaman

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