2025 Turkcell Süper Kupa ne zaman? Süper Kupa formatı değişti mi, nasıl?
2025'te oynanacak olan Süper Kupa mücadeleleri için sosyal medyada araştırmalar devam ediyor. Peki, 2025 Turkcell Süper Kupa ne zaman? Süper Kupa formatı değişti mi, nasıl?
Süper Kupa müsabakaları için ZTK final maçı bekleniyor. Öte yandan TFF Süper Kupa'nın statüsünü de açıkladı. Yeni formatla beraber Turkcell Süper Kupa'da artık dört takım yer alacak. Peki, 2025 Turkcell Süper Kupa ne zaman? Süper Kupa formatı değişti mi, nasıl?
2025 SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?
Bu sezon Süper Kupa maçları 2026 yılı Ocak ayında oynanacak. Yeni formatla düzenlenecek müsabakaların yeri ve saati gibi ayrıntılar ilerleyen tarihlerde TFF tarafından duyurulacak.
SÜPER KUPA YENİ FORMATI NASIL OLACAK?
TFF'den gelen açıklamaya göre, maçlar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek. Yarı final maçında Lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de Lig ikincisi karşı karşıya gelecek. İKi mücadelede kazanan takımlar final maçına çıkacak.
Fakat bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'i ilk iki sırada bitirmeyi garantilemesi, ZTK finalisti olması sebebiyle Lig'i üçüncü tamamlayan takım Süper Kupa müsabakalarına katılacak son ekip olacak.
Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Kupa'ya katılmayı garantilemiş üç takım olacak. Son takım da, Süper Lig'i 3. bitiren takım olacak.
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga oldu!
- Jose Mourinho'dan Ali Koç açıklaması!
- Selçuk İnan'dan veda sinyali!
- Anderson Talisca: Tadic ile aramızda bir şey yok
- Fenerbahçe'de iki isim cezalı!
- Yakup Sekizkök: Finalde favori biziz
- Alanya kazandı düşme hattı karıştı!
- Fenerbahçe'de Talisca ve Tadic arasında gerginlik
- MHK resmen açıkladı! VAR'da değişiklik!
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya finalde!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...