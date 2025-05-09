Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:38

Güncelleme: 09.05.2025 - 10:38

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2025 sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? DUS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayımlanan takvime göre, 20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

2025 DUS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2025 DUS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.